Che tempo che fa perché non va in onda domenica 27 aprile | quando torna Fabio Fazio

tempo che fa si ferma anche questa settimana. Fabio Fazio, con il tutto il suo grande cast di ospiti fissi e non solo, non andrà in onda domenica 27 aprile 2025.perché non va in onda Che tempo che faL’appuntamento con Che tempo che fa salta ancora. domenica 20 aprile, come tanti programmi del resto, lo show di Fabio Fazio non è stato trasmesso perché in concomitanza con la Pasqua. Una meritata vacanza, lasciando spazio su Nove a un omaggio alla grande Ornella Vanoni.La sosta non è però ancora conclusa. La trasmissione salterà il suo solito appuntamento anche stasera, domenica 27 aprile. Gli appassionati però non resteranno a bocca asciutta. Il palinsesto prevede infatti la messa in onda di un best of, ovvero del meglio dei momenti clamorosi andati in onda fino a oggi, da quando lo show ha lasciato la Rai. Dilei.it - Che tempo che fa, perché non va in onda domenica 27 aprile: quando torna Fabio Fazio Leggi su Dilei.it Non soltanto uno stop per Pasqua, Cheche fa si ferma anche questa settimana., con il tutto il suo grande cast di ospiti fissi e non solo, non andrà in272025.non va inCheche faL’appuntamento con Cheche fa salta ancora.20, come tanti programmi del resto, lo show dinon è stato trasmessoin concomitanza con la Pasqua. Una meritata vacanza, lasciando spazio su Nove a un omaggio alla grande Ornella Vanoni.La sosta non è però ancora conclusa. La trasmissione salterà il suo solito appuntamento anche stasera,27. Gli appassionati però non resteranno a bocca asciutta. Il palinsesto prevede infatti la messa indi un best of, ovvero del meglio dei momenti clamorosi andati infino a oggi, dalo show ha lasciato la Rai.

