Da Roma a Firenze l’addio al Papa | Sempre dalla parte degli ultimi Centinaia di fedeli in San Lorenzo

Roma a Firenze. In presenza o in diretta streaming, con o senza uno schermo a fare da filtro, in migliaia ieri avevano gli occhi commossi puntati sul feretro di Papa Francesco. Da Firenze a Roma. Tra i 250mila fedeli di piazza San Pietro, c’erano anche i rappresentanti della società fiorentina, religiosa e laica. "È stato un momento molto emozionante - sono le parole dell’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli subito dopo i funerali - . A tutti noi, nel custodire la sua memoria, spetta un impegno concreto per la pace. Ho avuto un pò l’impressione che quella di oggi (ieri per chi legge ndr) fosse quasi una prova generale per un Concilio". Sull’eredità umana e morale, l’uomo di Chiesa si sofferma in particolar modo: "Mi hanno colpito le parole dell’omelia del cardinale Giovanni Battista Re, che ha sottolineato come la misericordia sia stata al centro del Magistero di Papa Francesco - continua Gambelli - Il suo essersi speso per il dialogo interreligioso. Lanazione.it - Da Roma a Firenze l’addio al Papa: "Sempre dalla parte degli ultimi". Centinaia di fedeli in San Lorenzo Leggi su Lanazione.it Da. In presenza o in diretta streaming, con o senza uno schermo a fare da filtro, in migliaia ieri avevano gli occhi commossi puntati sul feretro diFrancesco. Da. Tra i 250miladi piazza San Pietro, c’erano anche i rappresentanti della società fiorentina, religiosa e laica. "È stato un momento molto emozionante - sono le parole dell’arcivescovo diGherardo Gambelli subito dopo i funerali - . A tutti noi, nel custodire la sua memoria, spetta un impegno concreto per la pace. Ho avuto un pò l’impressione che quella di oggi (ieri per chi legge ndr) fosse quasi una prova generale per un Concilio". Sull’eredità umana e morale, l’uomo di Chiesa si sofferma in particolar modo: "Mi hanno colpito le parole dell’omelia del cardinale Giovanni Battista Re, che ha sottolineato come la misericordia sia stata al centro del Magistero diFrancesco - continua Gambelli - Il suo essersi speso per il dialogo interreligioso.

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, la traslazione della salma a San Pietro: l'omaggio dei fedeli dalle 9. Roma si prepara all'addio: in 200mila ai funerali - Traslazione e ostensione. Nella liturgia cattolica la prima è il movimento della salma di un Pontefice dalla sua residenza alla Basilica Vaticana. Mentre la seconda... 🔗leggo.it

Addio a Papa Francesco, i funerali in Piazza San Pietro in diretta | Zelensky è a Roma - Papa Francesco, i funerali oggi Tutto pronto in Piazza San Pietro per i solenni funerali di Papa Francesco, che inizieranno alle 10 con la Messa presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re. Fin dalle prime luci dell’alba, una fitta folla di fedeli ha raggiunto il cuore del Vaticano per rendere l’ultimo omaggio al Pontefice. Massiccio il dispositivo di sicurezza: impegnati circa 4mila agenti delle forze dell’ordine e altrettanti volontari della Protezione civile. 🔗panorama.it

Addio a Papa Francesco, a Roma scatta il piano sicurezza per i funerali - Più di 100 delegazioni, tra capi di Stato e di governo, che confluiranno sabato in piazza San Pietro assieme a oltre 200mila fedeli. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a papa Francesco con un dispositivo di sicurezza imponente: la macchina della sicurezza chiamata a gestire l'ennesima prova nella Capitale si è messa in moto già nella mattinata di Pasquetta, non appena arrivata la notizia della morte di Bergoglio, ma le misure si intensificheranno ulteriormente da oggi, quando a San Pietro sarà esposta la salma di Francesco, e raggiungeranno l'apice nel giorno delle esequie. 🔗tg24.sky.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Roma a Firenze l’addio al Papa: Sempre dalla parte degli ultimi. Centinaia di fedeli in San Lorenzo; Il giorno dell’addio a Papa Francesco; Un fiume di gente dà l'addio al Papa: funerali, corteo attraverso Roma, poi la tumulazione a Santa Maria Maggiore; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da Roma a Firenze l’addio al Papa: "Sempre dalla parte degli ultimi". Centinaia di fedeli in San Lorenzo - L’ultimo saluto al pontefice dell’arcivescovo Gambelli. Anche Funaro e Giani in piazza San Pietro. Duecento si sono radunati davanti al maxischermo installato nella basilica per seguire il funerale. 🔗lanazione.it

Roma, capitale del mondo: un addio indimenticabile a Papa Francesco - Un viaggio emozionante attraverso la città eterna durante i funerali del Pontefice. 🔗notizie.it

Roma si ferma per l'addio al Papa - Viaggio in una Roma semideserta nelle ore dell'ultimo addio a Papa Francesco. Le limitazioni a traffico e trasporti hanno convinto la maggior parte dei romani a rimanere a casa. In giro soprattutto ... 🔗rainews.it