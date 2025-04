Immatricolazioni boom E intanto sale l’attesa per il Salone di Parma

Salone del Camper festeggia a settembre la 16esima edizione, sempre organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. La manifestazione è prima in Italia e seconda in Europa per numero di visitatori, espositori e metri quadrati occupati. L’evento si svolgerà nei padiglioni fieristici dal 13 al 21 settembre e sarà aperta al pubblico di esperti e neofiti, appassionati e curiosi.I numeri del settore sono in crescita. Da gennaio a dicembre 2024, le Immatricolazioni di camper in Italia hanno registrato un aumento del 19,20% rispetto all’anno precedente. Oggi non si parla solo di vacanza in camper, ma di un nuovo stile di vita, sia per i viaggi lunghi che per i weekend ed i ’ponti’. Una tendenza che non è solo italiana, visto che in tutta Europa si è registrato un incremento delle Immatricolazioni di nuovi camper del 9,5% nel 2024. Quotidiano.net - Immatricolazioni boom. E intanto sale l’attesa per il Salone di Parma Leggi su Quotidiano.net Ildel Camper festeggia a settembre la 16esima edizione, sempre organizzata da Fiere diin collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. La manifestazione è prima in Italia e seconda in Europa per numero di visitatori, espositori e metri quadrati occupati. L’evento si svolgerà nei padiglioni fieristici dal 13 al 21 settembre e sarà aperta al pubblico di esperti e neofiti, appassionati e curiosi.I numeri del settore sono in crescita. Da gennaio a dicembre 2024, ledi camper in Italia hanno registrato un aumento del 19,20% rispetto all’anno precedente. Oggi non si parla solo di vacanza in camper, ma di un nuovo stile di vita, sia per i viaggi lunghi che per i weekend ed i ’ponti’. Una tendenza che non è solo italiana, visto che in tutta Europa si è registrato un incremento delledi nuovi camper del 9,5% nel 2024.

