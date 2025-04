Ci ha insegnato la vera carità

insegnato guardo le persone negli occhi senza avere paura di condividere anche momenti di difficoltà. Io che sono una persona con disabilità ho raccontato a Papa Francesco di essere stata salvata dall'amore fraterno di don Gaudiano per gli ultimi. Fu don Gianfranco a tirarmi fuori dall'orfanotrofio, coinvolgendomi nella vita della comunità. Come ho scritto in Prefettura per me Papa Francesco è stato l'esempio del vero modo di fare carità: nessuno può salvarsi da solo. Il funerale l'ho seguito in televisione

