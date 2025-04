Al servizio dei fedeli Croce Verde ai funerali con i suoi volontari

volontari che in questi giorni hanno affollato Roma per supportare la gestione dei pellegrini giunti da ogni angolo del mondo per rendere omaggio a Papa Francesco, c'erano anche due squadre della Croce Verde di Lucca. Dopo qualche incertezza legata all'organizzazione delle partenze, i volontari dell'associazione sono riusciti a raggiungere la Capitale e a prestare servizio di fronte piazza San Pietro e al Colosseo. Non tutte le associazioni lucchesi, purtroppo, hanno avuto la stessa possibilità: a causa del numero elevatissimo di disponibilità arrivate da tutta la Toscana, molte, infatti, sono state costrette a rimanere a casa. Ma per chi è riuscito a partire, l'emozione di partecipare a un evento storico come questo resterà scolpita per sempre nel cuore.Per essere operativi già dalle prime ore del mattino, i volontari della Croce Verde di Lucca sono arrivati a Roma venerdì sera, intorno alle 20.

Al via il corso per volontari della Croce Verde - «Mi sono iscritta al corso perché ho sempre voluto aiutare le altre persone e sono da sempre attratta dal mondo del volontariato». «Perché è un ambito molto diverso da quello mio lavorativo, ma mi ha sempre affascinato e ora finalmente riesco a dedicare del tempo». «...Perché mi attrae l'idea di... 🔗veneziatoday.it

Nascono gli "Ambulatori Amici". Auser, Avis e Croce Blu per un nuovo servizio socio sanitario - Le associazioni Auser, Avis e Croce Blu di Mirandola hanno presentato un’importante iniziativa per il territorio: la creazione degli "Ambulatori Amici", un nuovo servizio socio-assistenziale gratuito pensato per migliorare l’accesso alle cure primarie e il benessere dei cittadini, in particolare... 🔗modenatoday.it

Pubblica assistenza Croce Verde. La festa per il 50° anniversario - Si sono svolti presso la sala consiliare del Comune di Castelnovo Monti i festeggiamenti per il 50° anniversario della Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo e Vetto. Hanno partecipato all’evento numerosi volontari ed è stato un momento di festa e di riflessione sull’importante traguardo raggiunto. Il Presidente Iacopo Fiorentini ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari, presenti e passati, che hanno contribuito a rendere la Croce Verde un punto di riferimento per la comunità. 🔗ilrestodelcarlino.it

