Quotidiano.net - "Chiedeva ponti, non muri" Leggi su Quotidiano.net Papa Francesco poteva esser descritto in molti modi, tanti sono i mondi che Bergoglio ha attraversato e i messaggi che ha mandato. Il decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, un lombardo di 93 anni, ormai fuori dal Conclave e dai giochi di potere molto in voga in questi giorni nei Sacri palazzi, ha scelto di puntare su due aspetti che il Papa argentino aveva nel tempo sottolineato, in particolare nell’ultimo periodo: il suo costante richiamo alla pace e i continui appelli alla Chiesa e al mondo per un fattivo impegno per i poveri e gli emarginati, in primis gli immigrati.Passaggi che hanno trovato l’apprezzamento dei fedeli presenti in piazza San Pietro o in via della Conciliazione (tre o quattro applausi, molti meno delle decine che contraddistinsero il rito analogo per Giovanni Paolo II, scandito per di più da continui cori e dalla famosa richiesta di “Santo subito“) e che hanno assunto un rilievo particolare visto il contesto, con tutti i leader mondiali ad assistere all’omelia.

Funerali Papa Francesco, omelia cardinale Re: “Ha esortato a costruire ponti e non muri” - “’Costruire ponti e non muri’ è un’esortazione che egli ha più volte ripetuto”. Così il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, nell’omelia della messa delle esequie di Papa Francesco in corso in Piazza San Pietro. “E il servizio di fede come Successore dell’Apostolo Pietro è stato sempre congiunto al servizio dell’uomo in tutte le sue dimensioni. In unione spirituale con tutta la Cristianità siamo qui numerosi a pregare per Papa Francesco perché Dio lo accolga nell’immensità del suo amore – ha continuato Re – Papa Francesco soleva concludere i suoi discorsi ed i ... 🔗lapresse.it

