La variante al Pgt | Tutte le osservazioni passate sotto la lente Preserviamo il territorio

variante generale al Piano di governo del territorio. Dopo l’adozione in Consiglio comunale agli inizi di febbraio (deliberata senza opposizioni), il percorso del nuovo strumento urbanistico è proseguito con il periodo dedicato alla presentazione delle osservazioni, terminato alla fine della scorsa settimana. In questo periodo sono pervenute 80 osservazioni, redatte e presentate da tecnici, cittadini, operatori e associazioni."I tempi pensati per la fase di pubblicazione e presentazione di osservazione alla variante, non coincidenti con periodi di festività o di ferie, hanno giocato un ruolo importante, agevolando i cittadini e i professionisti nel valutare con la dovuta attenzione e senza fretta Tutte le componenti del nuovo piano" ha commentato il sindaco Cesare Nai, che ha mantenuto anche la delega all’urbanistica. Ilgiorno.it - La variante al Pgt : "Tutte le osservazioni passate sotto la lente. Preserviamo il territorio" Leggi su Ilgiorno.it Prosegue l’iter di approvazione della nuovagenerale al Piano di governo del. Dopo l’adozione in Consiglio comunale agli inizi di febbraio (deliberata senza opposizioni), il percorso del nuovo strumento urbanistico è proseguito con il periodo dedicato alla presentazione delle, terminato alla fine della scorsa settimana. In questo periodo sono pervenute 80, redatte e presentate da tecnici, cittadini, operatori e associazioni."I tempi pensati per la fase di pubblicazione e presentazione di osservazione alla, non coincidenti con periodi di festività o di ferie, hanno giocato un ruolo importante, agevolando i cittadini e i professionisti nel valutare con la dovuta attenzione e senza frettale componenti del nuovo piano" ha commentato il sindaco Cesare Nai, che ha mantenuto anche la delega all’urbanistica.

