Milan-Roma, oggi si terrà la conferenza stampa di Fonseca

Domani, alle ore 20:45, si giocherà il big match di Serie A tra ile ladi Claudio Ranieri, terzo allenatore giallorosso di questa stagione, edsiladi Paulo, il quale ha allenato la squadra giallorossa per due stagioni: 2019/2020 e 2020/2021. Le due squadre si affronteranno a San Siro in occasione della 18a giornata di campionato, che inizieràcon ben quattro partite. Questo sabato di Serie A si chiuderà col big match dello Stadio Olimpico tra la Lazio di Baroni e l'Atalanta, capolista, di Gasperini. Attualmente, ilè ottavo in classifica con 26 punti ed una partita da recuperare, mentre lasi trova al decimo posto ed ha 19 punti. L'allenatore portoghese, presso la saladel centro sportivo diello, parleràpomeriggio alle ore 14:15.