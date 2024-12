Spazionapoli.it - Conte furioso dopo Genoa-Napoli, il retroscena nello spogliatoio: parole durissime

Notizie Calcio– Antoniosarebbe statoal termine della partita contro il: ildalloconIl secondo tempo della partita in casa delavrebbe fatto infuriare Antonio. Questa è una delle notizie calciopiù interessanti della giornata, tenendo in considerazione che il tecnico salentino non sarebbe stato affatto soddisfatto della prestazione dei suoi nella ripresa.il dominio nel primo tempo, ci si aspettava un assoluto controllo anche nei secondi 45 minuti di gioco, ma così non è stato.appena 5 minuti dall’inizio della seconda frazione, Alex Meret ha dovuto calare una parata straordinaria su Pinamonti, che altri 5 minuti più tardi è riuscito a trovare il gol dell’1-2. Da quel momento, sono trascorsi circa 40 minuti di sofferenza, dove il portiere delha salvato il risultato a più riprese e dove anche il palo è venuto in soccorso degli azzurri.