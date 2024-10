Dai parchi al benessere degli animali, il Comune recluta un gruppo di 'saggi' per le politiche ambientali (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è tenuto nei giorni scorsi il primo incontro tra l’assessora Elda Perlino e il gruppo di lavoro a supporto dell’assessorato comunale al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, costituito per studiare, analizzare ed elaborare proposte operative sui temi legati alla forestazione urbana Baritoday.it - Dai parchi al benessere degli animali, il Comune recluta un gruppo di 'saggi' per le politiche ambientali Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è tenuto nei giorni scorsi il primo incontro tra l’assessora Elda Perlino e ildi lavoro a supporto dell’assessorato comunale al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, costituito per studiare, analizzare ed elaborare proposte operative sui temi legati alla forestazione urbana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Insieme per il futuro dei giovani negli oratori, firmato patto Regione-Cesi - La Regione Siciliana e la Cesi collaborano per rafforzare il ruolo sociale ed educativo degli oratori, contrastando il disagio giovanile e promuovendo valori positivi ... (blogsicilia.it)

Dai parchi al benessere degli animali, il Comune recluta un gruppo di 'saggi' per le politiche ambientali - Si è tenuto nei giorni scorsi il primo incontro tra l’assessora Elda Perlino e un team di docenti, ricercatori e professionisti del settore che hanno dato la propria disponibilità a coadiuvare l’attiv ... (baritoday.it)

PFAS - Arriva in Campania la spedizione di Greenpeace "Acque senza veleni": "Faremo prelievi di acqua potabile in diverse città" - Arriva anche in Campania la spedizione “Acque senza veleni” di Greenpeace Italia che, per cinque settimane, toccherà 220 città in tutte le Regioni italiane per raccogliere campioni di acqua potabile a ... (napolimagazine.com)