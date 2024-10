Dal campo La ripresa al Sussidiario oggi pomeriggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Archiviata la giornata di riposo concessa ieri da D’Aversa, alla luce anche della scorsa intensa settimana con tre partite in dieci giorni, l’Empoli tornerà ad allenarsi alquestoin vista del prossimo impegno di campionato. Un’altra trasferta da bollino rosso, quella di domenica alle 12.30 all’Olimpico di Roma contro la Lazio, unicodove gli azzurri non hanno ancora vinto sponda biancoceleste (lo scorso agosto è stato infatti sfatato il lato Roma). Da domani, poi, la squadra si allenerà sempre di mattina fino a sabato con gli ultimi due giorni a porte chiuse come consuetudine. Una settimana di lavoro che può permettere a Fazzini e Maleh, tornati a disposizione nel derby, di aumentare la propria condizione mentre oltre a Perisan ed Ebuehi non dovrebbero recuperare ne Belardinelli ne Zurkowski.