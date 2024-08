Calenda sfida FI | Proporrò lo ius scholae come chiesto da loro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 26 agosto 2024) ROMA – “Tajani ha passato l’estate a spiegare che lo Iusera una priorità per Forza Italia. Alla ripresa dei lavori parlamentari diventa un accessorio. Azione proporrà in Parlamento lo iusnegli esatti termini richiesti da Forza Italia. Questo balletto sulla pelle di 560.000 ragazzi che studiano nelle nostre scuole è un tantino indecente”. E’ quanto scrive sul suo account ufficiale Twitter-X il leader di Azione, Carlo(foto), ex ministro dello sviluppo economico. L'articoloFI: “lo iusda” L'Opinionista.