La manifestazione Pro Pal nel centro di Roma per la visita del presidente di Israele

(Di giovedì 25 luglio 2024) In occasione delladi stato delisraeliano Isaac Herzog, una trentina di persone si sono radunate all'entrata della Galleria Sordi, su via del Corso a, organizzando un sit-in pro Palestina proprio davanti a Palazzo Chigi, dove era in corso di svolgimento il bilaterale tra il capo di stato die la premier Giorgia Meloni. Qui i manifestanti hanno sventolato qualche bandiera palestinese e inneggiato a cori contro lo stato die suonato la canzone di Ghali presentata allo scorso Festival di Sanremo "Casa Mia". "Loro parlano sempre e solo di 7 ottobre, noi parliamo di 75 anni di invasione", gridava un uomo al microfono durante la protesta. "Vaffanculo", "Palestina Libera", e "Intifada, fino alla vittoria" sono solo alcune delle frasi che i manifestanti hanno urlato davanti a un lungo cordone di poliziotti.