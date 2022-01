20 anni di un mito, la Ferrari Enzo (Di sabato 22 gennaio 2022) La Ferrari Enzo è un modello molto particolare nella storia di Maranello, perché si inserisce nella tradizione delle supercar iniziata con la 288 GTO e con la F40, che poi è proseguita con la F50 e, appunto, con la Enzo stessa. Fu presentata al Salone di Parigi nel 2002 e, sebbene all'inizio dovesse chiamarsi F60, la scelta cadde poi sul nome del mitico Drake. Un'idea che non piacque subito a tutti, così come la linea dell'auto, che era completamente funzionale all'aerodinamica senza troppe concessioni all'estetica. In ogni caso, chi poteva permettersela - all'epoca costava 665.000 euro - non ha avuto dubbi: le richieste erano talmente tante che la produzione è stata aumentata da 349 a 399 esemplari, più uno speciale donato al Papa e poi messo all'asta per beneficenza e battuto alla stratosferica cifra di 6 milioni di dollari. Parlando ... Leggi su gqitalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Laè un modello molto particolare nella storia di Maranello, perché si inserisce nella tradizione delle supercar iniziata con la 288 GTO e con la F40, che poi è proseguita con la F50 e, appunto, con lastessa. Fu presentata al Salone di Parigi nel 2002 e, sebbene all'inizio dovesse chiamarsi F60, la scelta cadde poi sul nome del mitico Drake. Un'idea che non piacque subito a tutti, così come la linea dell'auto, che era completamente funzionale all'aerodinamica senza troppe concessioni all'estetica. In ogni caso, chi poteva permettersela - all'epoca costava 665.000 euro - non ha avuto dubbi: le richieste erano talmente tante che la produzione è stata aumentata da 349 a 399 esemplari, più uno speciale donato al Papa e poi messo all'asta per beneficenza e battuto alla stratosferica cifra di 6 milioni di dollari. Parlando ...

Advertising

GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Gianni Golini Presidente Azzurri D'Italia Roma Sud Raimondo D'Inzeo Equita… - Ashita_no_owari : Comunque io dico oplà mentre mi alzo dalla sedia da quando avevo 8 anni quindi ci stanno due opzioni o la storia ch… - daisuvvia : @willy_signori Lui è uno di quelli che si è incaricato di portare la barbarie di Mediaset nel dibattito sportivo f… - CircusRedTicket : RT @Frances52779614: #perdire Non basta,è vero, un bell'involucro per creare il mito della giovinezza. Ma se gli anni saranno stati ben spe… - Devi_Fede : RT @FataMorganaWeb: Il #poliziottesco è simile al mito: i racconti sono mosaici composti dalle stesse tessere disposte ogni volta in manier… -