Calcio serie D Un altro attaccante per l’Us Poggibonsi Loris Skerma è pronto al debutto

Il Poggibonsi individua ancora per la propria rosa un elemento motivato proveniente dall' Eccellenza. Ultimo innesto in ordine cronologico, l'attaccante della classe 2003 Loris Skerma (foto). Una pedina del pacchetto offensivo che ha legato il proprio nome all'ascesa dello Sporting Cecina in questi anni. Con la formazione rossoblù, Skerma si è infatti imposto all'attenzione nelle giovanili per poi approdare nella compagine maggiore. Contribuendo al successo in Promozione della squadra della società tirrenica. Nei due recenti tornei di Eccellenza, Skerma, come si spiega dall'Us Poggiobnsi nella nota ufficiale diffusa ieri, ha saputo distinguersi per continuità e senso del gol, totalizzando complessivamente nell'arco di un biennio ventiquattro centri.