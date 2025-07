Satricum ecco il progetto per il futuro parco archeologico

Satricum si prepara a rinascere come un affascinante viaggio nel cuore dell'antichità. Dal maestoso acropoli alla suggestiva Villa romana, passando per il tempio della Mater Matuta e le tombe Volsche in fase di scavo, il progetto del Parco Archeologico promette di valorizzare il patrimonio e coinvolgere i visitatori in un'esperienza unica. Un futuro che unisce passato e presente, rendendo Satricum una tappa imprescindibile per gli amanti della storia e dell’archeologia.

Un percorso che parte dall’acropoli e dal tempio della Mater Matuta, scende verso il futuro museo contenente i reperti, include anche la villa romana e le tombe volsche in fase di scavo, e la ex scuola destinata a diventare centro visitatori. È il progetto del Parco Archeologico di Satricum. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: satricum - progetto - parco - archeologico

? Parco archeologico di Satricum, presentato il progetto per la valorizzazione del patrimonio storico culturale Vai su Facebook

Presentazione del Parco archeologico di Satricum; Parco archeologico di Satricum, presentato il progetto per la valorizzazione del patrimonio storico culturale; Satricum, sarà parco archeologico.

Satricum sarà un "Parco archeologico", primo passo verso l'istituzione del museo - L'area di Satricum sarà un Parco archeologico e l'attuale mostra temporanea di reperti diventerà un museo a tutti gli effetti. Si legge su ilmessaggero.it

Satricum, avviato l’iter per l’istituzione del Parco archeologico - Il Comune di Latina avvia il progetto per il Parco archeologico di Satricum, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e creare nuove opportunità di sviluppo culturale ed economico ... Secondo latinaquotidiano.it