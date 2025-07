«Dell'operazione all'ex Lonardi non beneficerà la Valpolicella».

I circoli del Partito Democratico della Valpolicella hanno sollevato forti preoccupazioni riguardo alla trasformazione dell'area ex Lonardi a San Pietro in Cariano, evidenziando problemi di viabilità, paesaggio e urbanistica. Questa operazione immobiliare, più che industriale, rischia di alterare irreversibilmente il volto della nostra valle. È a buon punto e si...

