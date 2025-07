Ferrero e Kellogg i sogni di due famiglie tra Nutella e cereali

Ferrero e Kellogg, due icone che hanno rivoluzionato le nostre abitudini di colazione e merenda, sono da sempre simboli di innovazione e passione familiare. Le loro storie parallele si intrecciano in un finale sorprendente: Ferrero acquista Kellogg per tre miliardi, unendo Nutella e cereali in un unico grande sogno. Un’operazione che dimostra come i sogni possano diventare realtà e cambiare il mondo. E questa è solo l’inizio di una nuova era.

Due storie parallele, di famiglia e di passione. Invenzioni che hanno cambiato il modo di fare colazione e merenda, quindi il mondo. E un ardito incrocio finale: Ferrero, con un’operazione da tre miliardi, compra la Kellogg. I corn flakes e la Nutella adesso sono parenti. Al di lĂ delle logiche industriali, è bello pensare che abbiano sempre fatto parte dello stesso sogno. La storia dei fratelli Kellog. A Battle Creek, nel Michigan di metĂ Ottocento, due fratelli morigerati vicini alla chiesa avventista del settimo giorno decidono che è ora di virare da pancetta e bacon per il bene di tutti. John Harvey fa il medico, il minore Will Keith ha doti di management e devono trovare un modo per riciclare il grano raffermo per i pazienti della loro clinica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ferrero e Kellogg, i sogni di due famiglie tra Nutella e cereali

In questa notizia si parla di: ferrero - kellogg - nutella - sogni

