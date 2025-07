Traffico Roma del 11-07-2025 ore 08 | 30

Se vi state preparando a partire da Roma questa mattina, ecco un quadro aggiornato del traffico alle 8:30 dell'11 luglio 2025. Tra rallentamenti, code e incolonnamenti, la capitale si presenta particolarmente congestionata nelle principali arterie come il Raccordo Anulare, la Flaminia, la Salaria e sulla A24. Per una partenza senza stress, è fondamentale conoscere le aree più critiche e pianificare il percorso in anticipo.

Luceverde Roma dentro va Ti dalla redazione sulla raccordo anulare rallentamenti e code tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud nelle due carreggiate incolonnamenti sulla Flaminia via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via delle Valli via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico in zona Portuense per un albero caduto sulla sede stradale chiusa via Anselmo Ciappi all'altezza di via Gaudenzio Fantoli ed è in corso al centro congressi la nuvola dell'EUR la conferenza sulla ripresa del Ucraina chiusura ad ampio raggio interessano tutta la zona in particolare è chiusa la Cristoforo Colombo nel tratto da Largo Pella sino alle rampe del viadotto della Magliana c'entra Me le carreggiate comprese le complanari chiuso anche il tratto da viale dell'Umanesimo a viale Africa e da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo in direzione chiusa la Stazione EUR Fermi della metro B e deviata e circa 28 linee di bus inevitabile della formazione dei rallentamenti e code in tutta la zona in particolare al momento ci sono forti di fiori Sulla via Ostiense la via del mare con incolonnamenti dal raccordo il viadotto della Magliana per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito roma.