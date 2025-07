Maxi incendio al campeggio coinvolti centinaia di turisti | tra di loro anche la famosissima VIDEO

maxi incendio al campeggio coinvolti centinaia di turisti, tra cui la celebre influencer Video. Sembrava un pomeriggio d’estate come tanti, tra risate di bambini, profumo di crema solare e l’eco del mare che si infrangeva poco distante. Ma in pochi minuti, la quiete è stata spazzata via da colonne di fumo nero che si sono alzate minacciose dalla pineta di Castiglione della Pescaia, nella zona di Rocchette. Un maxi incendio ha sconvolto la tranquillità di un campeggio affollato, costringendo i turisti a una fuga precipitosa.

Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. Da lì, le fiamme si sarebbero propagate con estrema rapidità, favorite dal vento che soffiava deciso sulla costa toscana.

