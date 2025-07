Esplosione distributore gpl Roma indagato l' autista del camion cisterna per omicidio e disastro colposo e lesioni gravi dopo morte Claudio Ercoli

Una drammatica esplosione presso un distributore di GPL a Roma ha portato a indagare Mauro Bagaglini, l’autista del camion cisterna, per omicidio colposo, disastro e lesioni gravi dopo la morte di Claudio Ercoli. L’incidente, che ha scosso la capitale, evidenzia i rischi legati alla gestione di sostanze pericolose. La vicenda si sviluppa mentre le indagini della Procura proseguono per chiarire cause e responsabilità.

L'uomo indagato si chiama Mauro Bagaglini ed è impiegato come autista nella società 'Ecogasauto srl'. Insieme a Ercoli, l’autista dell’autocisterna era tra i feriti più gravi trasportati all’ospedale Sant’Eugenio La Procura della Repubblica di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Maur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Esplosione distributore gpl Roma, indagato l'autista del camion cisterna per omicidio e disastro colposo e lesioni gravi, dopo morte Claudio Ercoli

In questa notizia si parla di: autista - roma - indagato - gravi

Roma. Stazione Tiburtina. Tenta di aggredire l’autista del bus Atac a martellate. Fermato e denunciato dai Carabinieri - Una scena di tensione si è consumata ieri sera a Roma, presso la Stazione Tiburtina, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha cercato di aggredire l’autista di un bus Atac con un martello.

La scorsa notte a seguito delle gravi ustioni riportate è morto Claudio Ercoli, di 67 anni, responsabile della stazione di servizio. Vai su X

Grazie all'intervento del Maresciallo dei Carabinieri, Gregorio Assanti, la vita di un uomo di 67 anni, addetto alla sicurezza del distributore di carburante dove è avvenuta l'esplosione di stamane in zona Prenestino a Roma, è salva. Il militare aveva notato un uo Vai su Facebook

Esplosione distributore Roma, indagato l'autista del camion cisterna; Esplosione a Roma, indagato l’autista della cisterna di gpl; È indagato per omicidio colposo l'autista dell'autocisterna che causò le esplosioni del distributore a Roma.

C’è un indagato per l’esplosione a Roma: è l’autista dell’autocisterna, accusato di disastro e omicidio colposo - Per l'esplosione a Roma spunta un indagato: si tratta dell'autista dell'autocisterna che stava scaricando gpl quando c'è stato il boato ... Da fanpage.it

È indagato per omicidio colposo l’autista dell’autocisterna che causò le esplosioni del distributore a Roma - La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi nei confronti dell’autista dell’autocisterna carica di GPL che aveva causato le esplosioni in un distrib ... Scrive ilpost.it