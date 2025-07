Carpi il primo giorno di Cassani | È la mia grande opportunità

Il primo giorno di Stefano Cassani sulla panchina del Carpi segna un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunità. A soli 35 anni, il tecnico ravennate si prepara a raccogliere un’eredità pesante, ma anche a dimostrare il suo valore in questa importante avventura professionale. Con un passato fatto di successi e determinazione, Cassani si impegna a mantenere l’intensità e la passione per portare il Carpi verso nuovi traguardi.

A 35 anni Stefano Cassani è pronto a raccogliere un'eredità piuttosto scomoda per la sua prima panchina fra i professionisti. Dopo due anni magici con Cristian Serpini al timone, il Carpi ha cambiato rotta affidandosi al tecnico ravennate, che ha firmato un biennale. "Il lavoro fatto l'anno scorso dal Carpi – le sue prime parole – è stato importante, si cercherà di proseguire con gli stessi obiettivi. Il Carpi cercherà di avere un'intensità forte, come modulo si parte dal 3-4-2-1 con una rosa adeguata a quello che vogliamo fare. Per me è un grande onore arrivare nei professionisti in una grande piazza.

