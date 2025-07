La Dea delle plusvalenze Con la cessione di Retegui l’EuroAtalanta incassa cento milioni in un mese

L’Atalanta in queste prime settimane di affari del pallone ha incassato 100 milioni dalle cessioni di Retegui, Ruggeri, Adopo e Piccoli, e realizzato 80 milioni di plusvalenze nette. Numeri che certificano ancora una volta come la Dea, sotto la gestione dei Percassi, sia diventata la regina del mercato nelle operazioni di valorizzazione, resa in campo e vendita al momento giusto dei suoi gioielli. Lo scorso agosto il club nerazzurro acquistava Retegui, appena 7 gol al Genoa, per 22 milioni, per rivenderlo undici mesi dopo da cannoniere della A, con 25 gol, a oltre il triplo: 68 milioni. Realizzando così una plusvalenza da 46 milioni, la stessa cifra dell’estate del 2024 per Koopmeiners acquistato a 14 milioni dall’AZ 67 e rivenduto a 60 alla Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Dea delle plusvalenze. Con la cessione di Retegui l’EuroAtalanta incassa cento milioni in un mese

