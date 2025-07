Calciomercato Juve | il piano anti Barça e Bayern per blindare Yildiz

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un piano strategico per blindare Kenan Yildiz, il talento turco classe 2005. Con mira a respingere le avances di Barcellona e Bayern Monaco, il club bianconero prepara un rinnovo fino al 2030. La Juventus punta forte su questa stellina emergente, credendo che possa diventare il futuro della squadra. E così, il nostro obiettivo è chiaro: mantenere Yildiz tra le fila juventine e consolidare il progetto vincente.

. Così il club bianconero conta di trattenere la stellina turca La Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz, talentuoso attaccante turco classe 2005, con un rinnovo che lo legherĂ al club bianconero fino al 2030. Il giovane calciatore, che ha giĂ dimostrato qualitĂ e potenziale nelle sue prime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve: il piano anti Barça e Bayern per blindare Yildiz

In questa notizia si parla di: yildiz - calciomercato - juve - piano

Calciomercato Juve, si lavora per blindare Yildiz: pronto il rinnovo anti Premier, cifre raddoppiate! - La Juventus lavora senza sosta per blindare il suo gioiello, Kenan Yildiz, il talento turco classe 2005 che sta conquistando i cuori dei tifosi.

Osimhen-Juventus: "IL NIGERIANO HA UN PIANO" Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube ha svelato un clamoroso retroscena riguardo le intenzioni dell’attaccante La strategia sarebbe quella di far scadere la clausola da 75 milioni valida solo per l'e Vai su Facebook

Juventus, il piano per blindare Yildiz: rinnovo fino al 2030 e ingaggio da 4 milioni di euro; La Juve vuole altri Yildiz: i piani di Comolli per Ben Seghir e Moore; Juventus, il piano di Mendes per Yildiz. La valutazione è di 100 milioni.

Calciomercato Juve: il piano anti Barça e Bayern per blindare Yildiz - Così il club bianconero conta di trattenere la stellina turca La Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz, talentuoso attaccante ... Da calcionews24.com

Gazzetta - Yildiz a vita - Appuntamento la prossima settimana per il rinnovo fino al 2030: Kenan vuole restare e ignora le ... Scrive tuttojuve.com