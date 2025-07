No con l’addome nudo in aula il tribunale dei Minorenni impone il dress code

Nel tentativo di preservare un ambiente dignitoso e rispettoso, il Tribunale dei Minorenni delle Marche introduce il nuovo dress code, imponendo ai presenti di indossare abiti decorosi. Una misura che mira a tutelare l’immagine istituzionale e garantire il rispetto reciproco in aula. Chi non si adeguerà alle nuove regole sarà escluso dall'accesso, rafforzando così il rispetto delle norme di comportamento. Questa decisione segna un passo importante verso un contesto più serio e professionale.

ANCONA – Stop al troppo nudo nelle aule, arriva il dress code anche al Tribunale dei Minorenni delle Marche. Si entrerà solo se vestiti in maniera decorosa. Chi non lo fa sarà lasciato fuori. L'ordine di servizio arriva dal presidente Sergio Cutrona, per la sede di via Cavorchie, ed è stato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

