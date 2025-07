Calcio | obiettivo alta classifica Celli ex Rufina il super colpo Pelago è l’ora di ricominciare

Il Pelago Calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, ambendo a una posizione in alta classifica nella Seconda Categoria. Con un organico consolidato e l’aggiunta di talenti di qualità come Andrea Celli, ex Rufina, la squadra punta a fare la differenza. La passione e il talento sono pronti a riaffermarsi sul campo: è il momento di ricominciare con grinta e determinazione!

Il Pelago calcio riparte con forza ed entusiasmo per affrontare nel migliore dei modi il campionato di Seconda categoria. Dopo aver raggiunto i play off nella scorsa stagione la societĂ punta sulla conferma del valido organico, composto in gran parte da giocatori del territorio, con pochi e mirati rinforzi di qualitĂ . Il colpo grosso dell'estate è stato l'acquisto di Andrea Celli centrocampista avanzato classe 2004 proveniente dall'Audax Rufina in Promozione. Nel mirino anche qualche altro giocatore. Dagli Juniores salgono Giordano Veggi e Niccolò Bresolin. L'obiettivo è quello di puntare all'alta classifica e il sogno è di conquistare la serie superiore.

