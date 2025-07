Dalle liste di attesa ai rifiuti all’estero | Regione approvata manovra da 345 milioni di euro

Dalle liste di attesa ai rifiuti all’estero, la regione approva una manovra da 345 milioni di euro per rilanciare l’economia e affrontare le emergenze. Investimenti strategici in infrastrutture, spesa sociale e sanitaria rafforzano il territorio, puntando a un futuro più sostenibile e solidale. Sono i capisaldi del disegno di legge di variazione di bilancio approvato questa sera dalla giunta Schifani a Palazzo d’Orleans, una svolta che...

Sostegno alla crescita dell’economia, investimenti su infrastrutture, su spesa sociale e sanitaria e contrasto alle emergenze del territorio. Sono i capisaldi del disegno di legge di variazione di bilancio approvato questo pomeriggio dalla giunta Schifani a Palazzo d’Orleans. Una manovra che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: manovra - liste - attesa - rifiuti

Regione siciliana, manovra ter: 145 milioni in più. Un piano per le liste d’attesa - La Regione Siciliana, con una manovra da 145 milioni, si prepara a rivoluzionare il sistema sanitario e ambientale.

Sì in giunta alla Finanziaria ter. Per le 200 mila prestazioni sanitarie da smaltire stavolta niente fondi ai privati. Stanziati 20 milioni per spedire i rifiuti all’estero. Pd e M5S all’attacco sulla Amata Vai su X

Sicilia, la giunta regionale vara manovra da 345 milioni; La Giunta approva la manovra da 345 milioni, Schifani “Misure concrete”; Giunta regionale approva manovra da 345 milioni.

Manovra, 145 milioni in più. Un piano per le liste d’attesa - Per le 200 mila prestazioni sanitarie da smaltire stavolta niente fondi ai privati. msn.com scrive

Regione siciliana, manovra ter: 145 milioni in più. Un piano per le liste d’attesa - Per le 200 mila prestazioni sanitarie da smaltire stavolta niente fondi ai privati. Lo riporta msn.com