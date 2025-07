Ieri in Campania | violenza sessuale su turista 15enne Ruba acqua dalla Reggia di Caserta

Gli eventi di ieri in Campania ci ricordano quanto sia importante vigilare e reagire prontamente alle emergenze. Dai tragici episodi di violenza sessuale e furti, come quello su una turista 15enne a Caserta, alle drammatiche scoperte come quella di un uomo trovato senza vita ad Avellino, la nostra regione si confronta con sfide che richiedono solidarietà e determinazione. Ecco un riepilogo delle principali notizie di ieri, giovedì 10 luglio 2025.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 10 luglio 2025 Avellino – Potrebbe essere morto giĂ da diversi giorni un 63enne trovato privo di vita nella sua residenza di Mercogliano. GiĂ da qualche giorno non si avevano sue notizie e, quando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno deciso di fare accesso nella sua abitazione, nel centro di Mercogliano, è arrivato il piĂą temuto dei riscontri in queste circostanze: l’uomo era morto. (LEGGI QUI) Benevento – “Cercavi qualcosa di piĂą della gioia: oggi ti trovi davanti alla sorgente zampillante di salvezza”. Il parroco don Gaetano  Ilenge Kilumba Papa si è rivolto con queste parole ad Angelica, nell’omelia della messa funebre, l’ultimo saluto ad una ragazza tanto amata non solo dai suoi genitori e dai suoi parenti, ma anche dai tantissimi amici che non hanno voluto mancare all’appuntamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: violenza sessuale su turista 15enne. Ruba acqua dalla Reggia di Caserta

In questa notizia si parla di: campania - violenza - sessuale - turista

Violenza sulle donne: dalla Regione Campania piano su educazione affettiva, prevenzione e comunicazione - In un’epoca in cui il rispetto e la consapevolezza devono essere al centro della nostra società , la Campania si impegna concretamente contro la violenza sulle donne.

Violenza sessuale su una giovanissima turista americana: arrestato un 41enne a Ravello, in Campania, dipendente dell'hotel in cui la ragazzina, 15 anni, ha raccontato di essere stata aggredita e violentata, in assenza dei genitori. La giovane era in vacanz Vai su Facebook

Turista americana 15enne abusata nell'hotel di Ravello; Costiera Amalfitana, turista 15enne americana denuncia stupro: fermato un 41enne; Sorrento, abusi sessuali su una turista: arrestato 23enne.

Ravello, turista quindicenne abusata in un hotel: un fermo per violenza sessuale - Fermato un 41enne, dipendente dell'albergo, con l’accusa di violenza sessuale. Si legge su rainews.it

Turista americana 15enne abusata nell'hotel di Ravello - Una vacanza con i parenti in uno dei posti più belli e romantici del mondo che si è trasformata in tragedia: una turista americana di 15 anni è stata aggredita e violentata mentre trascorreva qualche ... Scrive ansa.it