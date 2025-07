benedetti va al grosseto seravezza punta su falteri

Grandi notizie scuotono il calcio di Serie D: Lorenzo Benedetti, il capitano e “centenario del gol” del Seravezza, ha scelto di trasferirsi al Grosseto, puntando sulla fiducia dell’allenatore vincente Paolo Indiani. Un colpo di mercato che promette scintille e rafforza le ambizioni dei toscani. Con questa mossa, il campionato si infiamma ancora di più, lasciando i tifosi entusiasti di scoprire quali traguardi raggiungerà il nuovo attaccante.

Grandi movimenti in atto in Serie D dove si sposta uno dei principali bomber della categoria. Il camaiorese Lorenzo Benedetti, dopo aver lasciato il Seravezza di cui era capitano e "centenario del gol", ha detto "sì" alla maxi-offerta del Grosseto ed è già stato presentato ufficialmente come nuovo attaccante dei maremmani. Benedetti a Grosseto è stato esplicitamente chiesto dall'allenatore più vincente della D, quel Paolo Indiani che lo ebbe già alle sue dipendenze in una breve parentesi al Follonica Gavorrano nell'annata poi interrotta per Covid. Indiani è noto per voler avere batterie offensive ampie e fortissime, come ha avuto anche nella sua ultima trionfale avventura a Livorno.