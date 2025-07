Anbi Confeuro | Troppi enti per gestione acqua Basta rimpalli di responsabilità

L'acqua, risorsa strategica e vitale per l'Italia, merita una gestione efficiente e coordinata. Tuttavia, oggi la frammentazione tra troppi enti genera ritardi e aumenti di responsabilità, rallentando le infrastrutture essenziali. Andrea Tiso di Confeuro denuncia questa sovrapposizione e chiede un cambio di passo immediato dal Governo, proponendo una cabina di regia unica. È fondamentale agire ora per garantire un futuro sostenibile e sicuro per tutti.

Tiso (Confeuro): “Gestione frammentata rallenta le infrastrutture, serve una cabina di regia unica e un cambio di passo immediato dal Governo”. “L’acqua è una risorsa strategica e vitale per il nostro Paese, e proprio per questo la sua gestione non può più essere lasciata alla frammentarietà di enti e istituzioni che troppo spesso si sovrappongono”. È quanto dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, che sta seguendo con molta attenzione l’Assemblea nazionale 2025 di ANBI, in corso a Roma. “ Siamo particolarmente preoccupati – prosegue Tiso – dalla confusione che ancora regna sul tema: oggi in Italia sono troppi i soggetti che si occupano di acqua, e questa dispersione di competenze rallenta o addirittura blocca la realizzazione delle infrastrutture necessarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: confeuro - gestione - anbi - enti

Anbi, Confeuro: “Troppi enti per gestione acqua. Basta rimpalli di responsabilità” - TusciaTimes.eu (.it) Vai su Facebook

Anbi, Confeuro: “Troppi enti per gestione acqua. Basta rimpalli di responsabilità”; Mercato di Altamura, manifestazione con presidio ad oltranza. Comune ha disatteso impegni assunti causando enormi danni; Ciampino, il Comune aderisce alla piattaforma di orientamento al lavoro Jobiri.

Anbi, Confeuro: “Troppi enti per gestione acqua. Basta rimpalli di responsabilità” - È quanto dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, che sta seguendo con molta attenzione l’Assemblea nazionale 2025 di ANBI, in corso a Roma ... Secondo informazione.it

Ambiente, Confeuro: “Inversione di rotta per tutela oceani ... - MSN - Ambiente, Confeuro: “Inversione di rotta per tutela oceani, contraddizione Italia” 1 sett. Riporta msn.com