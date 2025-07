Poggiomarino lite in strada finisce nel sangue | 52enne pestato e accoltellato da giovanissimi

Una serata di paura e violenza scuote Poggiomarino, dove un uomo di 52 anni è stato brutalmente pestato e accoltellato da giovani in via Roma. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha portato all’intervento dei Carabinieri, lasciando la comunità scossa e alla ricerca di risposte. Un episodio che mette in evidenza la fragilità della convivenza e la necessità di rafforzare i controlli. La speranza è che si faccia luce presto su questa violenta aggressione.

Serata di violenza a Poggiomarino in via Roma, dove un uomo di 52 anni è stato pestato e accoltellato nei pressi di una pizzeria per motivi ancora da chiarire. I Carabinieri sono intervenuti al civico 44, allertati in seguito a una segnalazione che riferiva di una colluttazione.

