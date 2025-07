trofeo macchiascandona in 85 alla partenza vincono matteo sensi e stefano ferruzzi

Con l’entusiasmo alle stelle e 85 ciclisti pronti a sfidarsi, il Trofeo Macchiascandona ha aperto ufficialmente la stagione amatoriale UISP. La competizione, organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio di Provincia e Comune di Grosseto, ha visto trionfare Matteo Sensi della Domestic Street Racing e Stefano Ferruzzi della Sanetti Sport Grisù. La gara si è confermata un grande evento di passione e sportività, promettendo emozioni fino all’ultimo chilometro.

Matteo Sensi della Domestic Stret Racing e Stefano Ferruzzi della squadra viterbese Sanetti Sport Grisù si impongono nel Trofeo Macchiascandona. La manifestazione di ciclismo amatoriale Uisp, è stata organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio di Provincia e Comune di Grosseto con il contributo di Banca Tema e Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Si sono presentati in 85 al via. Nella prima partenza come sempre andatura velocissima con scatti e contro scatti ma il gruppo è rimasto unito sino alla volata conclusiva. Incertissimo l'esito finale con un testa a testa emozionante tra Matteo Sensi e Mikael Demiri.