Leonardo futuro incerto per Grottaglie | la FIOM denuncia il mancato rispetto degli accordi

Il futuro di Leonardo a Grottaglie è appeso a un filo: la Fiom denuncia la mancata applicazione degli accordi, alimentando incertezza tra i lavoratori. A Roma, durante un incontro presso Unindustria, si sono confrontate le rappresentanze sindacali e la direzione della nuova divisione Aeronautica, ma le tensioni restano alte. La questione si fa sempre più urgente: cosa riserverà il domani a questa storica realtà industriale?

Tarantini Time Quotidiano Nella giornata di ieri, a Roma presso Unindustria, si è svolto l’incontro tra le Segreterie Nazionali, il coordinamento delle RSU Fim Fiom Uilm e la direzione aziendale della neo costituita divisione Aeronautica. Il capo divisione Dott. Bortoli, nella prima parte dell’incontro, ha rappresentato quelle che sono le mission delle due nuove “BU” facenti parti della divisione Aeronautica, quelle che prima erano le due differenti divisioni Velivoli ed Aerostrutture. Si è anche discusso di quelle che sono le attività produttive dei singoli siti. Per quanto riguarda lo stabilimento dí Grottaglie è stato riportato all’interno di una slide, il solo programma “ B787 ”, rimarcando poi la presenza, nel perimetro del sito, della divisione elettronica, elicotteri e quella che sarà la futura JV “ LBA Systems ”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Leonardo, futuro incerto per Grottaglie: la FIOM denuncia il mancato rispetto degli accordi

