Treviso FBC | l' ex Nazionale Francesco Fedato è il nuovo attaccante dei biancocelesti

Il Treviso FBC si rinforza con un nome di grande esperienza: Francesco Fedato, ex nazionale e talentuoso attaccante veneziano di 32 anni. Dopo aver brillato in Serie C con la Lucchese, Fedato si unisce ai biancocelesti come svincolato, portando con sé un bagaglio di classe e tecnica. La sua presenza promette di infiammare il reparto offensivo e di regalare ai tifosi emozioni indimenticabili. È il segnale di un progetto ambizioso per la prossima stagione.

