Buchanan-Sassuolo tutti i dettagli! Per l’Inter altri 2 file aperti – CdS

Il trasferimento di Tajon Buchanan al Sassuolo sta attirando grandi attenzioni: il canadese, dopo l’esperienza in Spagna con il Villarreal, si appresta a tornare in Serie A con i neroverdi di Fabio Grosso. La trattativa è ormai in fase avanzata, mentre l’Inter lavora per altri due importanti rinforzi. Per scoprire tutti i dettagli di questa operazione e le ultime novità di mercato, continuate a seguirci: il calcio italiano è in fermento!

Buchanan, dopo l’esperienza al Villarreal, è ad un passo dal Sassuolo. Il canadese si prepara al trasferimento ma stavolta per rimanere in Serie A. L’Inter ci sta lavorando e sta facendo lo stesso per altri due fronti. Le ultime dal Corriere dello Sport. VERSO LA CESSIONE – Tajon Buchanan verso il Sassuolo di Fabio Grosso. L’esterno canadese, che ha giocato lo scorso anno in prestito al Villarreal, si prepara ad un’altra avventura, ma stavolta in Italia. Come riferisce il Corriere dello Sport, la trattativa tra Inter e Sassuolo è ormai alle battute finali e Buchanan è vicinissimo a trasferirsi dalla società neopromossa allenata da Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan-Sassuolo, tutti i dettagli! Per l’Inter altri 2 file aperti – CdS

GAZZETTA - Inter, Buchanan verso il passaggio al Sassuolo https://ift.tt/jlXDLK2 Vai su X

ULTIM’ORA Di Marzio: “L’Inter ha dato disponibilità al Sassuolo per trattare la cessione di Buchanan. La valutazione è di 12 milioni di euro. Prima di discutere col club, però, il Sassuolo dovrà avere la disponibilità del ragazzo alla destinazione.” Vai su Facebook

