Futuro biancorosso Seghetti-Padova è fatta Al Perugia 300mila euro Angella | Darò il massimo

Il futuro biancorosso di Alessandro Seghetti si dipinge di speranze e opportunità: il trasferimento al Padova sta per diventare realtà, segnando un importante passo nella strategia di mercato del Perugia. Con un'operazione da 300 mila euro, la cessione dell’attaccante in scadenza 2026 rappresenta un investimento significativo per rafforzare il club e puntare alla prossima stagione. Ora, tutto è pronto: il mercato può ufficialmente partire, portando nuove sfide e successi.

Il mercato adesso può partire. Già, perché la cessione attesa si sta finalmente per compiere. Alessandro Seghetti, infatti, è a un passo dal Padova. L’affare è già stato concluso, manca solo la firma dell’attaccante che ufficializzerà il trasferimento. Quanto entra nelle casse biancorosse? Per la cessione dell’attaccante in scadenza 2026, il Grifo ha guadagnato trecentomila euro. La formazione neo promossa in serie B ha vinto la concorrenza dell’Entella (che potrebbe avere più interesse per Luca Bacchin) e ora il Perugia potrà affondare il colpo (la prossima settimana) almeno sulle prime due operazioni cerchiate sul taccuino: quella relativa al terzino destro e quella dell’attaccante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Futuro biancorosso. Seghetti-Padova, è fatta. Al Perugia 300mila euro. Angella: "Darò il massimo»

