Caterina Bonetti | Il diritto all' aborto è in pericolo la percentuale di obiettori è di oltre il 63%

Caterina Bonetti, assessora alle Pari Opportunità di Parma, si schiera con fermezza contro le dichiarazioni e le proposte che mettono a rischio il diritto all'aborto, soprattutto in un contesto in cui la percentuale di obiettori supera il 63%. Le parole choc di Priamo Bocchi rischiano di compromettere una conquista fondamentale. È ora di ribadire che i diritti non si negoziano, né si mettono in discussione.

Caterina Bonetti, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Parma prende posizione dopo le parole choc del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi- "La pillola Ru 486 consente l’aborto a domicilio, si consente a una donna di abortire da sola nel bagno di casa, espellendo il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

