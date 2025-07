Omicidi Villa Pamphilj oggi Kaufmann verrà estradato dalla Grecia e arriverà a Roma

Dopo un mese di fuga, Francis Kaufmann torna a Roma, dove si decide il destino di un tragico caso che ha scosso la città. Estradato dalla Grecia, sarà ora chiamato a rispondere delle colpe gravissime di aver ucciso Anastasia Trofimova e la loro piccola figlia Andromeda, nel cuore di Villa Pamphilj. Una vicenda drammatica che riaccende l’attenzione sulla giustizia e sulla tutela delle vittime.

A un mese esatto dalla sua fuga in Grecia, Francis Kaufmann sarà estradato e oggi tornerà a Roma, la città in cui, secondo il lavoro della Procura, ha ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda. Delitti avvenuti nei primi giorni di giugno, nel parco di Villa Pamphilj, dove i tre vivevano utilizzando giacigli di fortuna per trascorrere la notte e lavandosi nelle fontane nella zona di via Gregorio VII. L'indagato a bordo di un velivolo dell’Aeronautica atterrerà intorno alle 12 all'aeroporto di Ciampino. Da lì verrà trasferito - a meno di cambiamenti dell'ultim'ora - nel reparto medico del carcere di Rebibbia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidi Villa Pamphilj, oggi Kaufmann verrà estradato dalla Grecia e arriverà a Roma

In questa notizia si parla di: kaufmann - estradato - grecia - roma

Francis Kaufmann sarà estradato in Italia, la decisione del tribunale greco sugli omicidi di villa Pamphili - L’attesa è finita: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, sarà estradato in Italia dopo l’ordine del tribunale greco di Larissa.

Omicidi di #VillaPamphili: #Kaufmann estradato dalla Grecia, domani sarà a Roma. Accusato degli omicidi di Villa Pamphili. ? di Raffaella Coppola Vai su X

Omicidi di Villa Pamphili: Kaufmann estradato dalla Grecia, domani sarà a Roma. Accusato degli omicidi di Villa Pamphili. Il Gip fisserà l'interrogatorio, le indagini vanno avanti anche sul finanziamento per un film mai distribuito. Vai su Facebook

Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge la cella nel carcere; Kaufmann estradato dalla Grecia, venerdì sarà a Roma; Villa Pamphili, Kaufmann estradato: venerdì a Roma. La cella distrutta in Grecia.

Omicidi Villa Pamphilj, oggi Kaufmann verrà estradato dalla Grecia e arriverà a Roma - A un mese esatto dalla sua fuga in Grecia, Francis Kaufmann sarà estradato e oggi tornerà a Roma, la città in cui, secondo il lavoro della Procura, ha ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la ... Segnala tg24.sky.it

Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge cella in Grecia, a Roma andrà in psichiatria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge cella in Grecia, a Roma andrà in psichiatria ... Da tg24.sky.it