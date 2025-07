Tottenham Exploring Move per firmare l’attaccante Yoane Wissa da Brentford

Il Tottenham si prepara a fare un colpo importante sul mercato, puntando l’attaccante del Brentford Yoane Wissa. Con i club già in trattativa e le discussioni avanzate, questa mossa potrebbe stravolgere gli equilibri della Premier League. La voglia di rafforzare l’attacco e la volontà di Wissa di fare un passo avanti sono al centro di questa suggestiva trattativa. Scopriamo insieme come potrebbe evolversi questa interesante operazione di mercato.

2025-07-10 Il Tottenham sta prendendo in considerazione una mossa per l'attaccante di Brentford Yoane Wissa, con il club che avrebbe aperto i colloqui con l'attaccante di 28 anni. Secondo i rapporti, Brentford è stato informato del desiderio di Spurs di portare Wissa a nord di Londra, in ciò che potrebbe potenzialmente vedere il Dr Congo International riunito con l'ex capo delle Bees Thomas Frank, che si è unito come nuovo capo allenatore. Fonti suggeriscono che Wissa è aperta a passare attraverso la capitale, a seguito di un crescente interesse da più club della Premier League.