San Ferdinando droga e munizioni nascosti in casa con minori | un arresto

Forze dell'ordine che, con un intervento rapido e preciso, hanno smantellato un pericoloso covo di droga e munizioni, nascondendo un uomo e mettendo in salvo i minori coinvolti. Questa operazione dimostra ancora una volta come la sicurezza del territorio sia una priorità assoluta, e come la collaborazione tra le forze di polizia possa fare la differenza. Continueranno a vigilare senza sosta per garantire la tranquillità della comunità .

Un’operazione fulminea e ben coordinata ha portato, nei giorni scorsi, all’arresto di un uomo a San Ferdinando, nel cuore della Piana di Gioia Tauro. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di munizioni. A entrare in azione sono stati i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

