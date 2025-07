Justin Bieber pubblica a sorpresa un nuovo album

notizia, riaccendendo l’entusiasmo intorno al cantautore canadese. Con un album ricco di emozioni e riflessioni intime, Justin Bieber si riconferma protagonista assoluto della scena musicale, dimostrando ancora una volta la sua capacità di sorprendere e coinvolgere. La sua musica non solo intrattiene, ma tocca il cuore di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. La gioia dei fan si trasforma ora in un nuovo capitolo di questa straordinaria carriera.

Justin Bieber ha sorpreso i fan pubblicando un nuovo album intitolato Swag. Il disco contiene 20 canzoni con titoli tra cui Dadz Love, Devotion e Therapy Session e racconta la preoccupazione online per la salute mentale del cantante dopo un confronto con i paparazzi. Le foto promozionali condivise dal cantante mostrano la moglie, Hailey Bieber, e il figlio, in alcuni momenti tenuti sopra la sua testa. Artisti e fan hanno accolto con gioia la nuova musica, uscita quattro anni dopo l’ultimo album di Bieber, Purpose. Il titolo sembra richiamare la hit del 2012 della cantante Boyfriend, che contiene la frase “swag, swag, swag, on you”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Justin Bieber pubblica a sorpresa un nuovo album

In questa notizia si parla di: bieber - album - justin - pubblica

Secondo @HITSDD, Justin Bieber pubblicherà un “vero album pop” più avanti quest'anno o all'inizio del 2026 dopo l’album #SWAG che uscirà invece domani mattina alle 6. “…#Swag è pensato per preparare il pubblico per un vero e proprio album pop che Vai su X

