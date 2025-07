Calciomercato promozione e prima categoria Il Forte dei Marmi e il Capezzano continuano a sparare a raffica nuovi colpi in entrata

Il calciomercato estivo 2025 nel forte dei Marmi e Capezzano Pianore si infiamma con colpi da maestro, rivoluzionando le strategie tradizionali delle squadre. Tra scommesse audaci e acquisti di grande impatto, queste società dimostrano di voler puntare in alto per conquistare Promozione e Prima Categoria. Con Gabriele Panizzi alla guida, il futuro riserva sorprese e spirito competitivo: il mercato è aperto, e le sfide sono appena iniziate.

Tra le società in assoluto più scatenate su questo mercato estivo 2025 di Promozione e di Prima categoria ci sono senza dubbio le versiliesi Forte dei Marmi di Emiliano Ulivi e Capezzano Pianore del presidentissimo Ivo Coli. In Promozione gli squali non stanno badando a spese, cambiando radicalmente quello che era un po' il loro "modus operandi". Il nuovo ds Gabriele Panizzi dopo i super colpi ad effetto Barsottini e Zambarda dal Camaiore sta definendo una rosa che cambia molto (via Ceragioli, Sodini, Rocchiccioli, Arcidiacono e Maggi oltre al tecnico Luca Cagnoni, sostituito dalla "scommesse" Yuri Papi).

