La scuola di Montevarchi tra le prime nelle gare Danz’Aria in Spagna Sogno Mondiale

La scuola di danza di Montevarchi si conferma protagonista a livello internazionale, sorprendendo ancora una volta ai Mondiali di Burgos, in Spagna. Con un punteggio di 86,6, i giovani talenti si sono piazzati al quarto posto nella categoria JGLE Gruppo Large Junior Contemporaneo, un risultato che rafforza il prestigio della loro dedizione e passione. Questo successo è la prova che il sogno di eccellere nel mondo della danza è alla portata di chi crede nei propri talenti.

MONTEVARCHI DanzAria stupisce ancora e sfiora il podio ai mondiali di ballo in corso a Burgos, in Spagna. La scuola di danza montevarchina, con 86,6 punti, si è aggiudicata il quarto posto nella categoria JGLE Gruppo Large Junior Contemporaneo. Un risultato oltre ogni aspettativa che ripaga i ragazzi dell'impegno e della dedizione alla disciplina dimostrata nella preparazione delle coreografie. Eleonora Valorosi, Amelia Romoli, Gregory Esposito, Sabrina Arnetoli, Eleonora Rossi, Alyssa Lusho, Benedetta Gennari, Camilla Nompari, Isabella Caminita, Emma Foggi e Gioia Lodi si sono esibiti seguendo i passi della coreografia di gruppo intitolata "Zemiata", un termine bulgaro che significa "Terra".

Complimenti alle nostre ballerine della scuola Danzaria di Montevarchi Oggi alle finali mondiali della Dance World Cup in Spagna a Burgos si sono classificate al quarto posto Siete un ORGOGLIO per la nostra cittĂ ? Vai su Facebook

