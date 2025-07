La prima finale di Sinner a Wimbledon o Djokovic verso il 25° Slam? Lo scontro generazionale infiamma le semifinali

Wimbledon si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa affascinante saga tennistica: Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno ancora una volta sul prato londinese, alimentando la passione tra generazioni diverse. Dopo le precedenti intense battaglie, il loro duello promette emozioni incredibili, con l’obiettivo di conquistare un posto in finale e lasciare il segno nella storia del tennis. Chi uscirà vittorioso da questa storica rivalità ? Scopriamolo insieme.

Di nuovo contro, questa volta in semifinale a Wimbledon, il tempio inglese del tennis. Quella tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarĂ la terza sfida tra i due all'All England Club, la quinta in uno Slam e la decima in totale, uno scontro generazionale che ormai è un classico di questo torneo e di quelli piĂą prestigiosi. L'ultima volta a Londra fu nel 2023 con la vittoria del serbo, mentre l'ultima in uno Slam solo poche settimane fa, al Roland Garros, vinta invece dall'altoatesino. Due anni dopo si torna a Wimbledon, ma la sceneggiatura è completamente diversa. L'italiano è diventato – dai tempi di Rafa Nadal nel 2009 – il piĂą giovane tennista a raggiungere quattro semifinali Slam consecutive, tutte giocate da numero uno al mondo; il serbo è il secondo tennista sopra i 38 anni ad approdare a questo punto del torneo dopo Ken Rosewall nel 1974.

