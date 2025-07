Ti ricordi… quando la Serie A faceva la spesa in Premier e il Lecce ci provò per Whiteside

Ti ricordi quando la Serie A faceva spesa in Premier, allora First Division, e il Lecce ci provava con Whiteside? Oggi, a pochi giorni dall'apertura del mercato, club italiani hanno già concluso affari importanti in Inghilterra, come Sulemana all’Atalanta e Kevin De Bruyne al Napoli. Quarant’anni fa, però, le dinamiche erano molto diverse: squadre neopromosse come Bari o Lecce si permettevano di prendere grandi nomi, segnando un'epoca di sorprendenti scelte di mercato.

“La Serie A fa spesa in Premier” che però all’epoca si chiamava First Division. Oggi un titolo del genere sarebbe quantomeno originale, sebbene a pochi giorni dall’apertura del mercato i club italiani abbiano già chiuso colpi di tutto rispetto in Inghilterra, vedi Sulemana all’Atalanta e ovviamente Kevin De Bruyne al Napoli. Quarant’anni fa però la situazione era molto diversa, e squadre neopromosse come Bari o Lecce si permettevano di prendere, o quantomeno di trattare, calciatori delle big inglesi, come Cowans e Rideout presi dai biancorossi, o come Norman Whiteside, a lungo inseguito dai leccesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… quando la Serie A faceva la spesa in Premier e il Lecce ci provò per Whiteside

In questa notizia si parla di: serie - spesa - premier - lecce

Inzaghi fa spesa in Serie A: scelti i due nuovi colpi per l’Al-Hilal - Simone Inzaghi si prepara a una nuova sfida, questa volta in Arabia, portando con sé il gusto della Serie A.

TELERAMA NEWS LECCE - EDIZIONE DELLE 20.30 DEL 8 LUGLIO 2025 Vai su Facebook

Lecce e Di Francesco l’affare è fatto: Krstovic, sirene Premier; I principali colpi di mercato a gennaio in Europa e nel mondo; Premier d'oro: ha speso più del doppio degli altri. E il Nottingham....

Ti ricordi… quando la Serie A faceva la spesa in Premier e il Lecce ci provò per Whiteside - Nordirlandese di famiglia umile, con padre tifosissimo di George Best, esplode presto e a 17 anni esordisce ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Serie A, la Fiorentina travolge il Lecce con un netto 6-0 - MSN - 0 in una partita valida per l'ottava giornata di Serie A, giocata allo stadio Via del Mare di Lecce. Come scrive msn.com