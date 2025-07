Il secondo acquisto del Cesena è un centrocampista in arrivo dal Pontedera contratto fino al 2028

Il Cesena si rafforza ancora, puntando sulla giovane promessa del calcio italiano. Dopo l’arrivo di Dimitri Bisoli, la società bianconera annuncia ufficialmente il secondo colpo: Matteo Guidi, talento nato a Prato nel 2003, proveniente dal Pontedera, con un contratto fino al 2028. Questa mossa sottolinea la volontà del club di costruire un team competitivo e duraturo. Guidi si prepara a vivere una nuova avventura in un ambiente che punta decisa al successo.

Dopo Dimitri Bisoli c'è il secondo acquisto del Cesena, si tratta del centrocampista prelevato dal Pontedera Matteo Guidi. Il club bianconero comunica di aver sottoscritto un contratto con il centrocampista Matteo Guidi fino al 30 giugno 2028. Nato a Prato nel 2003, Guidi è cresciuto nel settore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

