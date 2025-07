Allo stadio con amici o in famiglia Si parte da lunedì prossimo Dal 30 luglio vendita libera

Se sei un tifoso azzurro, preparati a vivere ancora più intensamente le emozioni del nostro Empoli FC! Dal 30 luglio parte la vendita libera degli abbonamenti per la Serie B 2025-’26, con lo slogan "Ricomincio da te" a rafforzare il legame tra squadra e tifosi. È il momento di rinnovare il tuo sostegno e condividere insieme nuove avventure. Non perdere l’occasione: il calcio si fa ancora più bello con te!

di Simone Cioni EMPOLI "Ricomincio da te". Questo lo slogan scelto dall’ Empoli Fc per presentare la campagna abbonamenti al campionato di Serie B 2025-‘26, il cui calendario sarà svelato mercoledì 30 luglio a partire dalle 19 presso Palazzo Te a Mantova. Tornando ai tifosi azzurri, come sempre la prima fase di vendita riguarderà il rinnovo dei vecchi abbonati, che dalle 16 di lunedì fino alle 13 di sabato 26 luglio potranno esercitare il proprio diritto di prelazione. Durante questa fase è possibile riconfermare solamente il posto dello scorso anno. Dalle 16 di lunedì 28, invece, e per tutta la giornata di martedì 29 gli abbonati alla stagione 2024-‘25 che non hanno confermato il posto scelto lo scorso anno, potranno cambiare settore e posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it