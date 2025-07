L' oro avanza a 3.333,41 dollari l' oncia

L'oro brilla più che mai, sfondando la barriera dei 3.333 dollari l'oncia e confermando la sua forza nei mercati internazionali. Questo progresso dello 0,28% sottolinea la crescente fiducia degli investitori nel metallo prezioso, considerato ormai un rifugio sicuro in tempi di incertezza economica. Ma cosa riserva il futuro per questa preziosa risorsa? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Quotazioni in rialzo per l'oro sui mercati internazionali. Il metallo prezioso passa di mano questa mattina a 3.333,41 dollari l'oncia con un progresso dello 0,28%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'oro avanza, a 3.333,41 dollari l'oncia

In questa notizia si parla di: dollari - oncia - avanza - quotazioni

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

L'oro avanza, a 3.333,41 dollari l'oncia; L'oro avanza, a 3.333,41 dollari l'oncia; L'oro avanza, a 3.333,41 dollari l'oncia.

L'oro avanza, a 3.333,41 dollari l'oncia - Quotazioni in rialzo per l'oro sui mercati internazionali. Come scrive quotidiano.net

L'oro avanza, quotazioni spot a 2.344,27 dollari - Quotidiano Nazionale - 344,27 dollari l'oncia mentre il contratto sul metallo prezioso con consegna a giugno guadagna lo 0,31% a 2. Segnala quotidiano.net