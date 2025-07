Donald Trump come Superman | il post sull’account ufficiale della Casa Bianca

Un’immagine che ha fatto rumore: la Casa Bianca ha condiviso su Instagram un post in cui Donald Trump appare vestito da Superman, simbolo di forza e giustizia. Con oltre 55 mila like e 10 mila commenti, il gesto ha acceso il dibattito sulla percezione dell’ex presidente come figura quasi mitica. Ma cosa ci dice questa scelta sulla sua immagine pubblica? È un messaggio di potenza o un'ironia sottile? Solo il tempo svelerà il vero significato dietro questo simbolico scatto.

Qualcosa sta sfuggendo di mano a Washington. La Casa Bianca ha pubblicato sul suo account Instagram un’immagine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump vestito da Superman. Accompagnata dalle parole “Verità”, “Giustizia” e dalla frase “The American Way”. Il post, che ha accumulato oltre 55 mila mipiace e 10 mila commenti, mostra Trump vestito con il leggendario costume da supereroe e una didascalia che recita in maiuscolo: “IL SIMBOLO DELLA SPERANZA”. Il 2 maggio, prima del conclave che ha eletto papa Leone XIV, Trump ha pubblicato un’immagine di sé vestito da pontefice sul suo account Truth. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: donald - trump - superman - post

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, in Arabia Saudita.

Nel suo ultimo post su X, Elon Musk ha citato nientemeno che BioShock per lanciare un nuovo attacco a Donald Trump, dopo alcuni giorni in cui sembrava ci fosse aria di riconciliazione fra i due. Vai su Facebook

Donald Trump come Superman: il post sull’account ufficiale della Casa Bianca; Trump diventa Superman: dopo il vestito da Pontefice, la nuova immagine dell'ex Tycoon; La Casa Bianca pubblica una foto di Trump nei panni di Superman.

Trump diventa Superman: dopo il vestito da Pontefice, la nuova immagine dell'ex Tycoon - La Casa Bianca ha pubblicato sul suo account Instagram un'immagine del presidente degli Stati Uniti Donald Trump vestito da Superman, accompagnata dalle parole "Verita'", "Giustizia" e dalla frase "Th ... msn.com scrive

DC meet DC: White House's 'Superman Trump' meets Epstein files queries - In a post on X, the official White House account wrote, 'The symbol of hope. Scrive telegraphindia.com