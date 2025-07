Paolo Bertolucci | Ultima chance per Djokovic | o vince qui il 25° Slam o mai più

Mercoledì sarà una giornata storica per il tennis italiano: due azzurri a sfidarsi nei quarti di Wimbledon. Con Paolo Bertolucci e Adriano Panatta nel podcast La Telefonata, analizziamo le emozioni e le strategie di un momento che potrebbe segnare il futuro del nostro sport. Tra battute e riflessioni, l’attenzione si concentra su Sinner e il suo modo di affrontare avversari come Shelton, che sottolinea quanto il nostro talento abbia bisogno di equilibrio. È la volta buona?

Giornata importante per il tennis italiano quella di mercoledì, con ben due azzurri a giocarsi i quarti di finale a Wimbledon. A ripercorrerla nel consueto ed ironico podcast La Telefonata sono stati Paolo Bertolucci ed Adriano Panatta. Le parole dell'attuale commentatore tecnico di Sky: "Ha detto una cosa interessante Shelton a fine match, cioè che Sinner tira troppo forte. Non è la prima volta che ci gioca contro, e addirittura ha detto che Sinner tira ancora più forte". Su Cobolli: "Sono molto contento perché ha giocato quattro set alla pari. L'ho incontrato davanti agli studi di Sky e gli ho detto che il prossimo step è la top-10 che non è così lontano.